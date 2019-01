Justitieassistente begeleidt veroordeelde stalker, maar hij begint ook haar te belagen Jef Van Nooten

08 januari 2019

13u24 0 Turnhout Een 58-jarige man uit Turnhout moest zich voor de strafrechter verantwoorden voor de belaging van een justitieassistente. Het parket vraagt een voorwaardelijke celstraf. Opvallend, want Jan K. moet zich dan opnieuw laten begeleiden door… een justitieassistente.

Jan K. liep in het verleden al twee veroordelingen op. In het kader van die veroordelingen werd hij telkens begeleid door dezelfde justitieassistente uit Turnhout. Maar na afsluiting van het tweede dossier, kon Jan K. de vrouw niet met rust laten. “Hij nam voortdurend contact met haar op. Niet alleen via haar werkadres, maar ook via haar privételefoon. Hij bleef haar contacteren, hoewel hij wist dat ze er niet mee gediend was”, verduidelijkt de advocate van het slachtoffer.

Volgens het parket kunnen de eerste contacten beschouwd worden als ‘nazorg’. “Maar omdat het de spuigaten uit liep, heeft zij hem in april 2017 expliciet laten weten dat hij moest stoppen met haar te bellen of te mailen, maar daar heeft hij zich niet aan gehouden”, zegt openbare aanklager Patti Broeckx.

De belaging ging zelfs zo ver dat Jan K. in maart 2018 een contactverbod kreeg opgelegd, maar ook dat hield hem niet tegen. Zo stuurde hij de justitieassistente in juni 2018 een e-mail dat zijn leven geen zin meer had zonder haar, en dat hij er de dag nadien niet meer zou zijn.

Jan K. is niet aan zijn proefstuk toe. Ook één van de eerdere veroordelingen – waarvoor hij in begeleiding was met de justitieassistente – had te maken met belaging. “Het heeft geen zin om hem naar de gevangenis te sturen. Het is beter dat hij voorwaarden krijgt opgelegd. Maar dan moet hij opnieuw begeleid worden via het justitiehuis. Ik weet niet of ze hem daar nog willen ontvangen.”

Vonnis op 12 februari.