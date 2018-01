Jubileumeditie voor Turnhout by Night 02u36 0

De stad organiseert op zaterdag 20 januari voor de tiende keer Turnhout by Night. Voor deze jubileumeditie is het parcours helemaal omgegooid. Een van de nieuwe locaties is uiteraard de Kunstencampus Turnova.





Er zijn twee routes uitgestippeld: eentje van 7,5 kilometer door de stad of een route van elf kilometer die ook door het Stadspark gaat. Voor senioren is er een route van drie kilometer. Het is mogelijk om er een echte avondwandeling van te maken, want je kan vertrekken tot vanaf 14 tot 22 uur. Animatie en de verlichting onderweg zijn er tot middernacht. In totaal zijn er veertien locaties waaronder het Heilig Graf, de Kasteelloop, de Campus Blairon en de Kunstencampus. Het volledige animatieoverzicht staat op www.uitinturnhout.be/TBN.





Inschrijven en starten moet in Campus Boomgaard, Boomgaardstraat 56. Dat kan tussen 14 en 22 uur. De prijs bedraagt 1,5 euro (1 euro voor leden van Pasar). Kinderen (-12) wandelen gratis mee. (VTT)