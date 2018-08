Jongeren ruimen samen urenlang zwerfvuil 31 augustus 2018

De Everdongenlaan in Turnhout ligt er sinds gisteren weer wat properder bij. Een tiental jongeren van de scouts en van de Jeugdbond Natuur en Milieu (JNM) trokken naar het industriegebied om er urenlang zwerfvuil te rapen langs de kant van de weg. "Dit is geen officiële activiteit van de twee verenigingen, maar een spontane actie van enkele leden van Scouts en JNM", vertelt Jelle Ronsmans. "Dit is de eerste keer dat we dit doen, maar het is zeker de bedoeling om er in de toekomst mee voort te gaan. We willen ook enkele projecten uitwerken om het zwerfvuil te beperken. Zo willen we laten zien dat 'de jeugd van tegenwoordig' ook opkomt voor het milieu." (JVN)