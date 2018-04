Jongeren met autisme richten eigen huis in INTERIEURARCHITECT VAN TV-SHOW 'HUIZENJACHT' STAAT HEN BIJ WOUTER DEMUYNCK

13 april 2018

02u40 0 Turnhout Het Huis van Ben, een verblijfplaats en activiteitencentrum voor jongeren met autisme, kreeg gisteren een bekend gezicht over de vloer. Interieurarchitect Filip Deslee, bekend van het tv-programma Huizenjacht (Vier), gaf er een workshop rond interieur, want de vier inwonende jongeren zullen zelf hun huis inrichten.

In het Huis van Ben hebben vier jongeren hun eigen kamer, daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes zoals de keuken en de badkamer. Heel wat kamers staan echter nog leeg.





"Het gebouw mist gezelligheid en huiselijkheid. Daarom hebben we Filip en zijn partner Keith Baert uitgenodigd. Zij dragen het Huis van Ben een warm hart toe en wilden dit graag doen. De jongeren zijn zelf op het idee gekomen om Filip te contacteren omdat ze hem van tv kenden", vertelt directeur Tim Devolder. "De jongeren hebben alle inspraak over de inrichting, maar Filip begeleidt hen en geeft aan wat mogelijk is en wat niet. Ze gaan onder meer de woonkamer, de muziektherapieruimte, het muziek- en kunstlokaal, de gezelschapskamer, de zolder en de kelder onder handen nemen. Ook hun eigen kamer nemen ze onder handen."





Niet betuttelen

Architect Filip Deslee was meteen gewonnen voor het idee. "We wilden graag ons steentje bijdragen. We vinden dat jonge mensen met autisme het verdienen om 'gewoon' behandeld te worden. Daarmee wil ik zeggen: niet te betuttelend. Het Huis van Ben is een gewoon rijhuis in het centrum van Turnhout, ver weg van de sfeer van instellingen of homes."





Ter voorbereiding van de workshop maakten de jongeren zogenaamde moodboards, een soort collage van prenten en foto's die ze mooi of helemaal niet mooi vinden.





Eigen cocon

"Dat vragen we aan al onze klanten. Je ziet meteen wat voor sfeer ze in hun kamer willen. Grote ingrepen zijn alvast niet nodig. Het gaat om subtiele zaken die de sfeer veranderen. Zo had ik het voorstel om een soort doek aan het plafond te hangen. Je kamer wordt op die manier echt je eigen cocon. Met kleurverlichting zou iedereen bovendien zijn eigen touch eraan kunnen geven."





Elfie Van Delm, een van de inwonende jongeren, toonde ons haar moodboard. "Ik heb gekozen voor foto's van rustige kamers, met bijvoorbeeld een hangende stoel. Ik heb nogal veel stress, dus een rustige kamer heb ik echt wel nodig. Het zou ook leuk zijn als er sfeerverlichting is."





Familiefoto's

"De hangende stoel lijkt mij een gezellig plekje om in te ploffen. Ik heb ook heel wat foto's van mijn vrienden en familie toegevoegd aan het moodboard. Zij zijn erg waardevol voor mij, dus ik wil ook een plek op mijn kamer om foto's van hen op te hangen."