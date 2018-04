Jongeman terecht voor drugsbezit 17 april 2018

02u53 0

Mitch V.D. moest gisteren voor de rechtbank verschijnen voor het bezit van cannabis. Op 13 oktober 2017 werd in zijn woning cannabis, tabak en een vermaler gevonden. Eerder werd hij op 6 januari 2017 op heterdaad betrapt toen hij samen met een vriend winkelwaar stal in Carrefour in Westerlo. De procureur vroeg voor dat feit acht maanden cel. Volgens de advocaat van de beklaagde is hij clean en heeft hij zich herpakt. "Wij vragen dan ook een probatiestraf of een werkstraf." Vonnis op 14 mei. (MVBO)