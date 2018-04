Jongeman is agressief tegen grootouders 12 april 2018

02u31 0

In de rechtbank van Turnhout moest gisteren Dennis B. zich verantwoorden voor een bezoek aan zijn grootouders vorig jaar. De jongeman vroeg eten en geld maar was door eerdere incidenten niet welkom. Volgens zijn advocate werd Dennis agressief en gooide hij een kommetje op de grond. "Dit is al de derde keer dat hij hier zit en telkens zegt hij dat hij hen niet meer gaat bezoeken", zegt de procureur. "Ik geloof het niet meer, wij vragen een jaar celstraf." De grootvader van Dennis vraagt psychische hulp voor zijn kleinzoon. "Hij wou hen nooit lastigvallen", zegt zijn advocate nog. (MVBO)