Jonge hengst op Stadsboerderij heet Wannes

02 juni 2018

Het Ardens trekpaard Babette (4) op de Stadsboerderij beviel in de nacht van 26 op 27 april van een trotse zoon. Gisteren kreeg het veulen de officiële naam Wannes. "We hadden na de geboorte een oproep gedaan om voorstellen voor een naam in te dienen", vertelt verantwoordelijke Evelien Thys. "We hebben er bijna honderd gekregen. Daarvan hebben we er een aantal weerhouden waarvan er uiteindelijk eentje is gekozen. Mama Babette is echt een droompaard. Toen we Babette kochten, was ze al zwanger. Ze was uitgerekend voor 11 april 2018. Ze heeft ons enkele weken in spanning gehouden. Het veulen is geboren in de nacht van 26 op 27 april 2018. Toen we 's morgens op de Stadsboerderij aankwamen stond er ineens een prachtige hengst in de stal. Gelukkig is de bevalling heel goed verlopen en is er niets fout gegaan. De eerste dagen moesten we goed in het oog houden dat het veulentje genoeg dronk, maar dat was in orde." (VTT)