Jong Vld zoekt gevaarlijke verkeerssituaties 12 maart 2018

Jong Vld Regio Turnhout heeft een actie op zijn Facebookpagina gelanceerd waarmee ze de aandacht vestigt op 'Route2school'. Met die website en app willen de makers de vele moeilijke en gevaarlijke verkeerssituaties aankaarten die ouders en kinderen tegenkomen op weg naar school. "Ook in onze regio zijn sommige situaties verre van ideaal. Een probleem dat we extra in de verf willen zetten", zegt voorzitter Ben Van Thielen (21). "Wanneer een knelpunt via de app en aan ons gemeld wordt, willen we dit via de bevoegde kanalen blijven aankaarten tot de lokale besturen tot actie over gaan. In april reiken we een mooie prijs uit voor de beste inzending." (JVN)