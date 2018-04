Jong N-VA roept op bloed te geven 07 april 2018

De jongerenafdeling van N-VA in stadsregio Turnhout roept op om zo veel mogelijk bloed te geven in het plaatselijke donorcentrum van het Rode Kruis in Turnhout. Ze gingen zelf het goede voorbeeld geven. "70% van alle inwoners van Vlaanderen heeft ooit in zijn leven bloed of plasma nodig, maar slechts 3% geeft effectief bloed of plasma", zegt Tim Pluys van Jong N-VA. Voor Savannah van Dongen, ondervoorzitter van Jong N-VA Stadsregio Turnhout, was het de eerste keer dat ze bloed gaf. "Dit was mijn eerste keer als bloeddonor, maar absoluut niet de laatste keer. Ik kan het iedereen aanraden. Je wordt door een hartelijk team van arts en verplegers goed begeleid en opgevangen." (JVN)