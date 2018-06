Jeugdhuis helpt jongeren met belastingbrief 22 juni 2018

Jeugdhuis Wollewei organiseert samen met ACV een gratis infosessie voor jongeren rond de belastingaangifte.





"Op dinsdag 26 juni kan iedereen tot dertig jaar terecht in het jeugdhuis, voor hulp bij zijn of haar belastingaangifte. Je moet onder andere je identiteitskaart en bijhorende PIN-code meebrengen", vertelt projectmedewerker Els Peeters. "De volledige lijst van nodige documenten is terug te vinden in het Facebookevent 'eerste hulp bij belastingaangifte'." De sessie is gratis, maar jongeren moeten zich vooraf wel inschrijven via e-mailadres els@wollewei.be. (JVN)