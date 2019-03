Jaar na emotioneel pleidooi om meer bij buurtwinkel te shoppen is De Kleine Kruidenier failliet verklaard Jef Van Nooten

13 maart 2019

11u09 0 Turnhout Een dik jaar nadat ze via sociale media een emotionele oproep lanceerde om meer bij kleine zelfstandigen te winkelen, is buurtwinkel ‘De Kleine Kruidenier’ van Anne Peeters (38) failliet verklaard. “Ik ben fysiek, mentaal en financieel helemaal op”, aldus Anne Peeters.

Het ging al een tijd niet goed met De Kleine Kruidenier aan de Steenweg op Gierle in Turnhout. In november 2017 lanceerde uitbaatster Anne Peeters nog een oproep op sociale media om haar buurtwinkel nieuw leven in te blazen. “Ik heb jullie hulp nodig om mijn winkeltje te redden”, klonk het toen. “Ga ook eens bij de kleine zelfstandige winkelen in plaats van alleen in supermarkten. Daar help je een gezin mee te overleven, en geen CEO van een groot bedrijf nog rijker te maken dan ze al zijn.”

Kort na haar oproep via Facebook en in de krant kreeg De Kleine Kruidenier ook effectief wat meer klanten over de vloer, maar het effect was van korte duur. Anne Peeters zag geen andere uitweg dan het faillissement aan te vragen. Begin vorige week sloot ze haar buurtwinkel. Intussen legde ze de boeken neer en is ze officieel failliet verklaard door de rechtbank van koophandel in Turnhout. Ronny Ceusters is aangesteld als curator.

Levensles

Op de Facebookpagina van De Kleine Kruidenier neemt Anne Peeters afscheid van haar klanten. “Ik wil jullie allemaal ontzettend hard bedanken om mij altijd te steunen en te helpen mijn droom waar te maken”, klinkt het. “Vorig jaar ging het al niet zo goed en heb ik nog eens al mijn energie en moed bij elkaar gekregen om toch nog verder te gaan. Maar na nu weer enkele zakelijke en persoonlijke tegenslagen gooi ik de handdoek in de ring. Ik ben fysiek, mentaal en financieel helemaal op. Dit is een ongelooflijke ervaring geweest en hopelijk - nadat alles geregeld is - ook een levensles. Dank u wel voor de mooie jaren dat ik jullie winkeljuffrouw mocht zijn.”