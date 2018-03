Jaagpad dicht door slechte staat bomen 23 maart 2018

Het jaagpad langs het kanaal Dessel-Schoten is vanaf 26 maart volledig afgesloten vanaf Brug 2 in Turnhout tot aan Brug 4 in Beerse. De beplanting in deze zone is sterk verouderd en in slechte toestand. Recent stormweer zorgde ook voor heel wat omgewaaide bomen. Voor de veiligheid van de gebruikers wordt het jaagpad vanaf 26 maart afgesloten in afwachting van structurele maatregelen. "Wij stellen alles in het werk om het jaagpad zo snel mogelijk weer veilig te maken in samenspraak met de gemeente en het Agentschap Natuur en Bos", klinkt het bij de Vlaamse Waterweg. Er is een omleiding uitgestippeld. (VTT)