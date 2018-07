Jaagpad afgesloten tot 1 september 31 juli 2018

In maart sloot De Vlaamse Waterweg nv het jaagpad op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten af tussen de Oude Kaai in Turnhout en de gemeentegrens met Beerse. Heel wat bomen vormen immers een veiligheidsrisico voor passanten. Ze vertonen gebreken en aantastingen door ziekte. De stad Turnhout leverde ondertussen een kapvergunning af om veertig bomen te vellen. "Gezien de complexiteit van de kapwerken heeft De Vlaamse Waterweg nv een gespecialiseerde firma aangesteld", vertelt woordvoerster Liliane Stinissen. "Bosbedrijf Vandervelden uit Hamont-Achel zal de werken in de loop van augustus uitvoeren. Het jaagpad zal uiterlijk weer opengesteld worden op 1 september." (VTT)