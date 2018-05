Ispahan organiseert 'Kunst in de Bomen' op Kolonie 29 mei 2018

De vzw Ispahan organiseert op zondag 10 juni de familiedag 'Kunst in de Bomen' op de Kolonie in Merksplas. "We nodigen iedereen, individueel of met een vereniging of vriendengroep, uit om een boom te komen versieren in de dreven van de kolonie", zegt Frans Starckx van Ispahan. "Iedereen staat er vrij in om te kiezen hoe hij of zij dat doet. De bomen kunnen versierd worden tussen 9 en 13 uur. En jury zal daarna de mooiste kiezen. Daarnaast voorzien we ook nog een brunch tussen 11 en 14 uur en voor de kinderen is er animatie tussen 11 en 17 uur. Voor de muziek zorgen de Koninklijke Fanfare Sint-Willibrordus en De Kunstvrienden. Ook Marc Dex en Martine Dams komen optreden. Er wordt ook een ambachtenmarkt voorzien." Meer info via frans.starckx1@telenet.be, 0475/61.49.12 of ria.wilms@yahoo.com, 0472/60.13.58. (VTT)