Iris zaterdag in finale Miss Tattoo Belgium: “Ook meisjes met tattoos dromen van kroontje” Jef Van Nooten

16 januari 2019

15u36 0 Turnhout Iris Bogaerts (29) uit Turnhout staat zaterdag in de finale van Miss Tattoo Belgium 2019. Ze liet haar eerste tattoo zetten toen ze 16 jaar was. Intussen zijn er maar weinig lichaamsdelen waar nog geen inkt op staat. “Elk meisje droomt er van ooit miss te worden. Dankzij deze wedstrijd kunnen ook meisjes met tattoos die droom realiseren”, zegt Iris Bogaerts.

De 29-jarige Iris Bogaerts uit Turnhout hoorde in het voorjaar 2018 dat ze geselecteerd was voor de finale van Miss Tattoo Belgium 2019. Haar lichaam was toen al aardig bedekt met tattoos, en daar kwamen er intussen nog bij. Ook op plaatsen die zichtbaar zijn wanneer ze kleren aan heeft. “Voor veel mensen zijn zichtbare tattoos nefast voor hun professionele carrière. Maar bij mij hebben die tattoos absoluut geen gevolgen op werkvlak”, vertelt Iris. “Integendeel, ik krijg heel veel positieve reacties van de mensen waar ik ga poetsen voor Dienstenthuis. En ook mijn werkgever is enthousiast. Dienstenthuis is zelfs één van mijn sponsors voor deze missverkiezing. En ook voor mijn bijberoep als vuurspuwster vormen de tattoos uiteraard geen probleem.”

Jotti Verbruggen uit Oud-Turnhout slaagde er tijdens de verkiezing van Miss België niet in om het kroontje naar de Kempen te halen. Met Iris krijgt de regio zaterdag een nieuwe kans. “De finale van Miss Tattoo gaat er precies hetzelfde aan toe als andere missverkiezingen. Alleen staan bij ons de tattoos centraal, dat os het grote verschil”, vertelt Iris. “Bij de meeste andere missverkiezingen kan je het al schudden als je een tattoo hebt. Hier is het juist andersom, en moet je tattoos hebben als je wil winnen. Door deze wedstrijd kan echt ieder meisje dat er ooit van droomde een miss te worden haar droom realiseren. Ook als ze tattoos heeft.”

Omdat tattoos verspreid over het lichaam kunnen staan, paraderen de finalistes van Miss Tattoo Belgium ook in bikini. Tijdens andere finalerondes verkleden ze zich ook als indiaan en prinses in galakledij. “De jury kijkt niet alleen naar het esthetische aspect van de tattoos. Ook de verhalen die er achter zitten, tellen mee. De jury kijkt naar het volledig plaatje van de persoon: wie je bent, hoe je omgaat met andere mensen, hoe je in het leven staat met je tattoos, …”

Iris heeft nog op geen enkele moment spijt gehad van de tattoos die ze liet zetten. Ook niet wanner ze wordt nagekeken op straat. “Ik krijg weinig negatieve reacties, maar ik merk wel dat ik heel hard bekeken word op straat. Mensen staren me achterna voor de manier waarop ik er uit zie. Maar dat vind ik niet erg, want ergens is het wel mijn bedoeling om op te vallen met mijn tattoos”, besluit Iris. “Het ziet er heel ruig uit, maar dat is geen weerspiegeling van wie ik echt ben. Mijn eerste tattoo heb ik ooit laten zetten om me zelfzekerder te voelen na een periode waarin ik veel gepest werd. Dankzij de tattoos kan ik zijn wie ik ben, en voel ik me weer gelukkig.”

Wie haar wil steunen in de Miss Tattoo Belgium 2019-verkiezing kan MTB17 sms’en naar 3565.