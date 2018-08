Intrede van de kermis lokt pak bezoekers 08 augustus 2018

02u50 0 Turnhout De intrede van de foorkramers op de Grote Markt in Turnhout lokte gisterenavond opnieuw enkele duizenden bezoekers naar het centrum. De terrassen van de verschillende horecazaken zaten meer dan bomvol. Kriskras door elkaar kwamen de wagens de Grote Markt opgereden vanuit alle zijstraten.

"Een hele belevenis om het eens van dichtbij te zien" zegt een man uit Tilburg die op bezoek is bij zijn Turnhoutse vriendin. "Wij zijn in Nederland wel wat gewoon op vlak van kermissen, maar dit kennen ze bij ons toch niet. Echt een leuke sfeer."





De kermis start deze vrijdagavond met een officiële rondgang met het gemeentebestuur. Hij blijft dan uiteindelijk staan tot en met 21 augustus. Voor Luc Gils is het zijn twintigste jaar als foormeester. Zijn laatste kermis ook, want volgend jaar geeft hij de fakkel door. "We hebben dit jaar opnieuw een 75-tal kramen die we mogen verwelkomen", zegt Luc Gils. "We hebben onder meer een 5D-cinema en een extra spiegelpaleis staan. We hadden rekening gehouden met werken aan de bibliotheek van De Warande die uiteindelijk nog niet bezig zijn maar waardoor we op de Warandesite wel minder grote kramen hebben staan. We hebben ze wel kunnen opvullen met kleinere kramen."





Ook voor de horeca op en rond de Grote Markt zijn het weer hoogdagen. "We voorzien uiteraard weer een mooie buitentoog en verwachten de komende twee weken flink wat volk", zegt Steff Hesbeens van café Dépôt. "We hebben een beetje verder naast onze deur ook een pop-up waar vroeger Yvette's was." (VTT)