Intensieve begeleiding voor anderstalige werkzoekenden 13 maart 2018

02u28 0 Turnhout Het OCMW in Turnhout start een project om anderstalige nieuwkomers sneller aan werk te helpen. Ze zullen daarvoor intensief begeleid worden. "Onder de anderstalige leefloners is bij zo'n 6 op de 10 de kennis van het Nederlands te beperkt om regulier werk te kunnen vinden", zegt Luc Op de Beeck.

Het project richt zich in totaal op 165 anderstalige nieuwkomers in Turnhout die op dit moment amper Nederlands verstaan of spreken. Zij zullen individueel begeleid worden, om ervoor te zorgen dat ze sneller de weg vinden naar een betaalde job. OCMW Turnhout werkt voor dit nieuwe project samen met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) De Kempen en vzw WEB, en kan daarvoor rekenen op onder meer Europese subsidies.





"Onder de Turnhoutse anderstalige leefloners is bij zo'n 6 op de 10 de kennis van het Nederlands te beperkt om regulier werk te kunnen vinden. Daarvoor volgen ze vaak taallessen, maar ook andere problemen maken het hen moeilijk om aan een job te geraken", zegt OCMW-voorzitter Luc Op de Beeck. "Sommigen zijn laaggeschoold en het ontbreekt hen aan de juiste vaardigheden of netwerk om in het arbeidscircuit te kunnen stappen."





165 anderstalige nieuwkomers zullen intensief begeleid worden. "Met dit nieuwe project bieden we een intensieve één-op-éénbegeleiding op maat waardoor het leefloon geen werkloosheidsval wordt waar iemand nog moeilijk uit geraakt", legt Luc Op de Beeck uit. "Dat traject is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Met de deelnemers worden afspraken gemaakt over aanwezigheid, inzet, eigen inbreng,..."





Trajectbegeleider

Alle deelnemers aan het project krijgen een eigen arbeidstrajectbegeleider. Die volgt de deelnemer het hele traject op en werkt samen met hem een actieplan uit met intensieve begeleiding en groepstrajecten. "Voor de acties gericht op arbeid en het versneld leren van het Nederlands, werkt het OCMW samen met WEB vzw. Acties om het welzijn van de deelnemers te verbeteren, worden opgezet met CAW De Kempen", besluit Op de Beeck.





Volgens burgemeester Eric Vos sluit dit nieuwe project mooi aan op het eerdere engagement van de stad om bijkomende arbeidsplaatsen te creëren. "Met dit project vergroot de instroom naar de tewerkstellingsprojecten van het stadsbestuur, waardoor we meer mensen die nog een kloof ervaren tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen helpen", aldus Vos. (JVN)