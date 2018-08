Inschrijvingen kinderopvang starten op 8 augustus 02 augustus 2018

Turnhoutse ouders kunnen vanaf woensdag 8 augustus een plekje voor hun kind reserveren bij Gabbers en Co. De kinderen kunnen er terecht voor de voor- en naschoolse opvang, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen tijdens het nieuwe schooljaar. De online inschrijvingen starten om 7 uur 's morgens. Ouders van wie de kinderen nog niet bij Gabbers en Co zijn geweest, moeten voor 8 augustus eerst langs gaan bij de vzw Kinderopvang Turnhout, in de Druivenstraat 19. Ook broers en zussen die nieuw zijn in de opvang moeten eerst geregistreerd worden. Registratie bij de vzw Kinderopvang Turnhout is iedere werkdag mogelijk van 9.30 uur tot 12 uur, en van 13 uur tot 16.30 uur. (JVN)