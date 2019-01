Inbrekers stelen zes laptops uit lagere school Kristof Baelus

15 januari 2019

11u10 0 Turnhout In de nacht van maandag op dinsdag hebben dieven ingebroken in de lagere school Sint-Victor in de Kasteeldreef. Er werden zes laptops en één vaste computer ontvreemd.

De inbrekers forceerden een raam aan de achterzijde van de school en konden zo de klaslokalen betreden. Ze doorzochten drie klaslokalen van het vijfde leerjaar en gingen aan de haal met zes laptops en één vaste computer van het digitale bord. De schade in de klaslokalen bleef gelukkig beperkt.

“Wij zijn zeer teleurgesteld”, zegt directeur Chris Van Gool. “Als school moeten we de ICT-budgetten goed in de gaten houden. De laptops die gestolen zijn, werden dagelijks gebruikt door de leerlingen, het zal wel even duren voor we die kunnen vervangen. Ook het digitale bord kunnen we momenteel niet gebruiken, omdat de vaste computer die het bestuurt, gestolen is.”

De lessen kunnen wel gewoon doorgaan.