Inbrekers stelen juwelen JVN

23 november 2018

16u35 0

In de Bleekhoefstraat in Turnhout werd vrijdag een inbraak in een woning vastgesteld. Dieven waren het huis binnen gedrongen om er juwelen te stelen. Ook in de Leeuwerikstraat in Turnhout werd er ingebroken in de woning. Hier ging het echter om een leegstaande woning. De inbrekers konden er geen buit maken.