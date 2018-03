Inbrekers stelen gsm's en tablets bij MediaMarkt 05 maart 2018

02u25 0

Inbrekers hebben zaterdagavond om 21.58 uur toegeslagen bij electronicawinkel MediaMarkt op de Parklaan. Zij geraakten binnen door een gat in de omheining aan de achterzijde te knippen en gingen aan de haal met smartphones, tablets en laptops. MediaMarkt wilde niets kwijt over de precieze omvang van de buit. Doordat het inbraakalarm in werking was getreden, was de politie snel ter plaatse. De politie zette nog een speurhond in, maar dat leverde niets meer op. Zondag ging MediaMarkt weer open zoals gewoonlijk. (WDH)