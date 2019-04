Inbrekers stelen geld in gokkantoor Jef Van Nooten

11 april 2019

17u03 4

Inbrekers hebben een bezoek gebracht aan een gokkantoor in de Otterstraat in Turnhout. Het personeel ontdekte donderdagmiddag rond 12.15 uur dat er was ingebroken. De daders braken twee gokautomaten open. Ze gingen ervandoor met de inhoud er van. De buit bedraagt enkele honderden euro’s.