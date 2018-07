Inbrekers proppen zich vol met snoep en koekjes 25 juli 2018

De tweede dag van de speelpleinwerking in het Raadsherenpark startte met een valse noot. Onbekenden braken in in het Paradijs, brachten vernielingen aan en deden zich tegoed aan de koeken en drankjes voor de kinderen.

De speelpleinwerking kreeg op de eerste dag maandag meteen 150 spelende kinderen over de vloer.





De tweede dag startte voor de begeleiders met een valse noot. Toen ze aan het Paradijs kwamen, merkten ze op dat vandalen er flink hadden huisgehouden. "Ze hebben een deur geforceerd en binnen hebben ze een twintigtal eetborden kapot gesmeten", vertelt Stan Van Hees van de jeugddienst van de stad Turnhout.





Speelpleinwerking

"Ze hebben ook flink wat gegeten en gedronken. Blijkbaar hadden ze ook wat water gegooid over het bureel, maar gelukkig zijn de vandalen wel zo 'braaf' geweest om het water niet over de laptop te gieten. Die werkt dus gelukkig nog. De voorraad drank en eten zullen we gewoon aanvullen. Aangenaam is het niet, maar gelukkig is het beperkt gebleven."





't Paradijs in het Raadsherenpark is eigendom van de stad en is in erfpacht gegeven aan de vzw Raadsherenpark die het gebouw verhuurt voor feesten. Ook de speelpleinwerking vindt er plaats.





150 kinderen

"Die is maandag van start gegaan met 150 kinderen", zegt Stan Van Hees. "Meteen een vol huis voor onze begeleiders dus (lacht). De volgende zes weken kunnen nog honderden kinderen zich hier uitleven." (VTT)