Inbrekers maken gat in muur bij MediaMarkt Jef Van Nooten

05 november 2018

Dieven hebben zondagavond kort voor middernacht ingebroken bij MediaMarkt langs de Parklaan in Turnhout. De politie kreeg rond 23.45 uur een automatische inbraakmelding. De politie was snel ter plaatse, maar van de daders was er op dat moment al geen spoor meer. Verder nazicht door de politie bracht aan het licht dat de daders een gat hadden gemaakt in een muur aan de achterkant van de winkel. De dieven kropen via dat gat naar binnen. De politie onderzoekt bewakingsbeelden en hoopt zo een spoor te vinden naar de daders. De directie van MediaMarkt wil geen commentaar kwijt over de omvang van de buit. Het filiaal langs de Parklaan in Turnhout werd in het verleden al vaker geviseerd door inbrekers. Vaak sloegen de daders met brute kracht de glazen inkomdeur aan diggelen. Nu kozen ze dus voor een gat in een muur.