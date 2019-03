Inbrekers forceren achterdeur Jef Van Nooten

01 maart 2019

Inbrekers hebben donderdag een bezoek gebracht aan een woning in de Zandbergstraat in Turnhout. De bewoners ontdekten bij hun thuiskomst dat de achterdeur was open gebroken. De omvang van de buit is niet gekend.