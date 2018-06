Inbrekers eten en drinken bij broodjeszaak 05 juni 2018

Inbrekers hebben zondagnacht op twee plaatsen in Turnhout een steen door een raam gegooid. Bij 't Goestingske hebben ze niks gestolen, maar wel wat gegeten en gedronken. In de Boomgaardstraat in Turnhout werd zondagnacht ingebroken in broodjeszaak 't Goestingske. Toen de uitbater er gisterochtend rond 6 uur arriveerde, zag hij dat de glazen inkomdeur was ingegooid. "De daders zijn de zaak ook binnen geweest. Het lijkt erop dat ze niets hebben meegenomen. Ze hebben wel wat drankblikjes ter plaatse genuttigd en wat eten dat er nog lag naar binnen gespeeld", zegt de uitbater. De broodjeszaak bleef door de inbraak gisteren de hele dag gesloten. "Het gebroken glas in de deur is te gevaarlijk, zeker met alle scholieren die wij over de vloer krijgen."Vermoedelijk dezelfde daders pleegden dezelfde nacht ook een inbraak bij een bedrijf in het Paterspand in de Patersstraat in Turnhout. Ook daar gooiden ze een steen door een raam om binnen te geraken. De buit is niet gekend. De politie heeft twee mogelijke verdachten in het vizier. (JVN)