Inbrekers doorzoeken woning JVN

10 januari 2019

11u55 0

Dieven zijn woensdagavond binnen gedrongen in een woning in de Hooghuisstraat in Turnhout. De politie kreeg rond 23 uur melding van de dochter van de bewoners. Zij had vastgesteld dat onbekenden langs de achterkant van de woning het huis waren binnen gedrongen. De buit is niet gekend.