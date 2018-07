Inbreker moet drugsprobleem aanpakken 03 juli 2018

02u58 0

Een 26-jarige man uit Hoboken heeft van de raadkamer in Turnhout de gevangenis onder voorwaarden mogen verlaten. De man wordt verdacht van een inbraak in Mol. Hij zou er zich ook schuldig hebben gemaakt aan woonstschennis, een diefstal en een poging tot diefstal. De twintiger moet zich wel laten opnemen om zijn drugsverslaving aan te pakken. De man mag ook zijn woning niet verlaten tussen 19 uur en 7 uur, en mag geen voet meer in Mol zetten. (JVN)