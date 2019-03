Inbreker kraakt kluis van café Dépot: “Inkomsten van twee weken weg” Jef Van Nooten

12 maart 2019

17u16 0 Turnhout Café Dépot op de Grote Markt in Turnhout kreeg dinsdagochtend een gemaskerde inbreker over de vloer. De dief brak onder meer de kluis open. Hij kon zo de dagontvangsten van de voorbije twee weken buit maken.

Het team van café Dépot op de Grote Markt in Turnhout was op teambuilding in de Ardennen. Mede-zaakvoerder Klaas Michielsen moest dinsdagmiddag vervroegd terugkomen nadat hij op de hoogte was gebracht van een inbraak in het café. Uit beelden van de bewakingscamera’s in het café blijkt dat de inbraak dinsdagochtend rond 4 uur heeft plaatsgevonden. “Op de beelden is te zien hoe een gemaskerde man rond 4 uur een raam van het café forceert”, vertelt Klaas Michielsen. “Hij had een kap over zijn hoofd, een pet op en iets voor zijn mond. Alleen zijn ogen zijn zichtbaar op de beelden, maar dat is genoeg om te zien dat het om een blanke gaat.”

Ook PlayStation weg

De dader had het gemunt op geld en multimedia-materiaal. “Hij heeft zowel de kassa, een speelautomaat als de kluis opengebroken. In de kluis zaten de dagontvangsten van de voorbije twee weken. We moeten nog berekenen om hoeveel geld het gaat, maar dat loopt uiteraard flink op”, aldus nog Michielsen. “Behalve geld maakte hij ook een iPad, MacBook en PlayStation buit.”

De uitbaters van café Dépot gaan de beelden van de bewakingscamera’s aan de politie bezorgen. Die is een onderzoek gestart. Mogelijk leveren ook camera’s buiten op de Grote Markt bruikbaar beeldmateriaal op.