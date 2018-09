Inbraken in tuinhuizen 05 september 2018

Dieven zijn in de nacht van maandag op dinsdag langs geweest in verschillende tuinen langs de Steenweg op Oosthoven in Turnhout. Ze drongen er binnen in vier verschillende tuinbergingen. De daders gingen onder meer aan de haal met elektrisch werkmateriaal. (JVN)