Inbraak 27 juli 2018

De bewoonster van een woning aan de Parkring werd in de nacht van woensdag op donderdag wakker rond 4 uur toen ze gestommel in haar woning hoorde. Toen ze ging kijken, zag ze een man staan. De vrouw begon te roepen waarop de man op de vlucht sloeg. Hij slaagde er wel in de handtas, portefeuille en juwelen mee te ritselen. (VTT)