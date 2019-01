Inbraak in Wilgenkatjesdreef VTT

12 januari 2019

09u52 0

Dieven hebben vrijdagavond ingebroken in een woning in de Wilgenkatjesdreef. De onbekenden forceerden een raam en doorzochten de hele bovenverdieping. Toen het alarm in werking trad, zijn de daders op de vlucht geslagen. De buit is niet bekend.