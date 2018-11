Inbraak in Gasthuisstraat JVN

06 november 2018

14u12 1

Dieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in een woning in de Gasthuisstraat in Turnhout. De bewoners ontdekten dinsdagochtend dat er een laptop uit de woning was gestolen. Van daders is er geen spoor.