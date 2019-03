Inbraak in café op Zegeplein mislukt JVN

13 maart 2019

19u08

Dieven hebben geprobeerd in te breken in een café op het Zegeplein in Turnhout. Aan de achterdeur van het café werd braakschade opgemerkt, maar de daders zijn het pand niet binnen geraakt. Dinsdagochtend was er ook al een inbraak in café Dépot op de Grote Markt. De inbreker ging daar onder meer aan de haal met het geld uit de kluis.