Inbraak in auto's 12 februari 2018

Zondagvoormiddag omstreeks 11.08u stelde de politie een inbraak vast in een auto op de Turnhoutse Koningin Elisabethlei op de parking van restaurant Miraneau. Er werd een raam ingeslagen, maar het is nog niet duidelijk of er iets verdwenen is.





De politie stelde zondagvoormiddag ook vast dat een raam van een auto aan de Lindenlaan in Wechelderzande was ingeslagen. Het gaat wellicht om vandalisme.





