Huis van Ben pleit voor 'autipas' ORGANISATIE ROND AUTISME HIELP IN 1 JAAR AL 30 JONGEREN TOON VERHEIJEN

02 februari 2018

02u30 0 Turnhout Het Huis van Ben, een organisatie die zich inzet voor jongeren met een autismespectrumstoornis, wil bij de overheid pleiten voor een 'autipas'. Dat is een pasje dat de kinderen altijd bij zich hebben en waarop staat wat ze hebben en waarom ze soms anders reageren op bepaalde dingen. Huis van Ben bestaat nu één jaar en heeft al een dertigtal jongeren kunnen verder helpen en begeleiden.

Het Nationaal Autismefonds werd eind 2016 opgericht onder impuls van de zusjes Jorien en Elfie Van Delm uit Merksplas. In de schoot daarvan werd het Huis Van Ben opgericht waarmee ze jonge lotgenoten willen helpen met behulp van muziek. "Later deze maand bestaat het één jaar en we mogen het best een succes noemen", vertelt directeur Tim Devolder.





Musical

"We hebben dertig gezinnen kunnen en mogen begeleiden. De bedoeling is nu ook dat we nog verschillende projecten gaan opzetten zoals onder meer een musical. En uiteraard blijven we ons inzetten om het taboe rond autisme nog verder te doorbreken. Zo gaan we binnenkort naar het kabinet van minister Vandeurzen om er te praten over een 'autipas'. In Nederland bestaat dat al. Het is een pasje dat kinderen en jongeren altijd bij zich hebben en waarop staat wat ze hebben en waarom ze soms anders reageren op bepaalde dingen. Een simpel voorbeeld: iemand met autisme die op de fiets wordt tegenhouden door een politieman, kan misschien in paniek slaan. Als ze dan het pasje kunnen afgeven dan weet de agent ook waarom het kind zo reageert en hoe ze er zelf best op reageren."





Luc Adriaensen van H-DCH heeft ondertussen samen met enkele bestuursleden een mooie cheque overhandigd aan Huis van Ben en aan initiatiefneemster Jorien Van Delm.





Cheque van 2.236 euro

"We bestonden vijf jaar en wilden de opbrengst van ons feest schenken aan een mooi initiatief. Toen we van Huis van Ben hoorden, waren we snel overtuigd. Vooral ook omdat enkele leden van onze club muziek spelen. We kunnen het geld niet beter besteden." De cheque van 2.236 euro werd in grote dank aangenomen door Huis van Ben.





"We zijn hier enorm door geraakt", vertelt Jorien. "We kunnen deze centen echt wel gebruiken. Wij zijn de club enorm dankbaar. We zullen het hier in Hoogstraten gebruiken om onze muziektherapie verder uit te bouwen."





"Dweilen lukt niet"

Jorien zelf woont nu al een tijdje, mede onder begeleiding van Tim Devolder, zelfstandig in Turnhout. "Ik voel me ontzettend goed en ben ook blij met de begeleiding", vertelt Jorien. "Ik kan veel zelf, maar sommige 'simpele' dingen willen niet direct lukken zoals dweilen. Door mijn stoornis heb ik wel heel moeilijke jaren gehad in de lagere school en het secundair. Ik heb op drie verschillende middelbare scholen gezeten. Ik werd ook veel gepest. Leerlingen zagen me als gevaarlijk. Ik was 'Rain Man'. Maar ik ben echt niet gevaarlijk hoor (lacht)." Jorien studeert momenteel muziekschriftuur in Brussel. Twee dagen in de week trekt ze met de trein naar daar. "Normaal duren de studies vijf jaar, maar ik heb de toelating om er tien jaar over te doen. De lessen koor volg ik nu allemaal en muziekgeschiedenis voor de helft. Meer kan ik helaas niet aan, maar we houden vol. Want muziek helpt me echt wel om te functioneren. En dat wil ik - samen met mijn zus Elfie - ook blijven overbrengen naar onze lotgenoten."