Huis en auto gaan in vlammen op HEVIGE BRAND MAAKT OOK TWEEDE WONING ONBEWOONBAAR JEF VAN NOOTEN

04 april 2018

02u47 0 Turnhout Eén woning volledig uitgebrand, een ander huis tijdelijk onbewoonbaar en rookschade in een derde pand. Dat is de balans na een verwoestende brand dinsdagnamiddag aan de Steenweg op Oosthoven in Turnhout. De bewoner van de uitgebrande woning werd met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht.

Het waren buren die dinsdagnamiddag rond 15.50 uur de brand aan de Steenweg op Oosthoven opmerkten. De bewoner zelf, een vijftiger, bevond zich op dat moment in de tuin. Hij is door de brandende woning rook naar de straatkant gevlucht. "Iedereen was reeds geëvacueerd toen wij arriveerden", vertelt Gert Bax van brandweerzone Taxandria. "De brand was op dat moment al heel hard uitslaand. Het was al snel duidelijk dat de woning volledig in vlammen zou opgaan. We hebben ons daarom geconcentreerd op het vrijwaren van de aanpalende huizen."





Door de hevigheid van het vuur en de wind is de brandweer daar slechts deels in geslaagd. "De wind heeft de vlammen naar de aanpalende woning rechts geblazen. Dat huis is daardoor in de dakconstructie ook getroffen door de brand. Het huis zal een tijd onbewoonbaar blijven. De brandschade is daar meegevallen, maar er is ook rook- en waterschade. De woning aan de linkerkant is redelijk goed intact gebleven, maar heeft wel rookschade opgelopen."





De bewoner van de uitgebrande woning werd met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. Burgemeester Eric Vos had gisteren nog geen zicht of hij ergens terecht kan wanneer hij uit het ziekenhuis ontslagen wordt. Als dat niet het geval is, zorgt de stad voor een noodwoning. "In de woning rechts woont een oudere dame. Haar kinderen hebben haar opgevangen."





De brand veroorzaakte een felle rookontwikkeling die kilometers ver te zien was. "Die felle rook is een gevolg van de hoge brandlast", verduidelijk Gert Bax van brandweerzone Taxandria. "Het is ook lang een gesloten brand geweest, enkel binnen in huis. Wanneer de vlammen dan uiteindelijk door het dak gaan, komt alle rookopbouw vrij."





Ontploffingen

De oorzaak van de brand was gisteren nog niet gekend. Dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen. "Het is niet duidelijk waar de brand ontstaan is", zegt Bax. "Er waren allerlei materialen in het pand aanwezig die tot kleine ontploffingen hebben geleid, maar een evacuatie was niet nodig."





De Steenweg op Oosthoven bleef tot gisterenavond afgesloten voor het verkeer. Door de hevige rookontwikkeling werd ook een perimeter ingesteld. "We merken het in onze zaak. We krijgen minder klanten over de vloer nu de straat is afgesloten", vertelt Jan Leysen van broodjeszaak Tartino. "Toen ik kort voor 16 uur arriveerde, sloegen de vlammen via de voordeur naar buiten. Even later kwam de brandweer aangereden."





Om de hulpdiensten veilig te laten werken, werd de gas- en elektriciteitstoevoer in de straat tijdelijk afgesloten.