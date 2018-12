Horeca- en alcoholverbod voor dronken bestuurder die vluchtmisdrijf pleegde Jef Van Nooten

14u19 3 Turnhout De bestuurder die op 11 november vluchtmisdrijf pleegde na een zwaar verkeersongeval op de Steenweg in Oud-Turnhout, heeft de gevangenis mogen verlaten. De raadkamer liet Mike G. (37) uit Turnhout vrij onder voorwaarden.

Als voorwaarden kreeg de man zowel een horeca-, alcohol- als rijverbod opgelegd. De voorwaarden blijven drie maanden geldig. Mike G. zette op 10 november een stapje in de wereld met enkele vrienden. Hij werd thuis afgezet door een vriend, maar realiseerde zich toen dat hij zijn gsm bij een vriend was vergeten. Hij stapte dronken in de auto om het gsm-toestel op te halen. Op de Steenweg op Mol in Oud-Turnhout is hij naar eigen zeggen in slaap gevallen. Hij raakte van de weg af en reed op het vrijliggende fietspad een 30-jarige fietser uit Turnhout aan. De fietser raakte zwaargewond. Mike G. hield even halt om naar de schade aan zijn auto te kijken. Nadien reed hij verder zonder zich om het slachtoffer te bekommeren.

De bestuurder zal zich later nog voor de politierechtbank moeten verantwoorden.