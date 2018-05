Hoge offertes vertragen terugkeer bib naar Warande 17 mei 2018

02u49 0 Turnhout De vertraging voor de terugkeer van de bibliotheek naar de Warande is een gevolg van té dure offertes. Die lagen tot 30 procent boven het voorziene budget. De plannen zijn nu gewijzigd om het project goedkoper te maken.

Drie weken geleden kon u lezen dat de terugkeer van de bibliotheek naar de Warande maar liefst een jaar vertraging heeft opgelopen. Normaal hadden de bouw- en renovatiewerken al bezig moeten zijn, maar zelfs de zoektocht naar een aannemer moet nog starten. Het stadsbestuur heeft nu meer details bekend gemaakt over de reden van die vertraging. "Hoewel de berekeningen van de architecten realistisch en marktconform waren, lagen de ingediende offertes tot 30 procent boven het voorziene budget", zegt schepen van Bibliotheek Marc Boogers.





5 miljoen euro

"De gunstige conjunctuur voor ondernemers en het grote aanbod van projecten bleken daarbij doorslaggevende factoren."





Het stadsbestuur wil zich aan het budget van 5 miljoen euro houden en kon dus onmogelijk ingaan op één van die dure offertes. Daarom wordt een nieuwe procedure opgestart met een aantal aangepaste voorwaarden. "De belangrijkste ingreep is dat de bouw van het cinemazaaltje wordt geschrapt. Aan WIT Architecten is bovendien de opdracht gegeven om een aantal keuzes in materialen en uitvoering te herbekijken", aldus nog schepen Marc Boogers. "Aan het concept en de voorziene uitbreiding van het gebouw wordt echter niet geraakt. De volledige ruimte zal nog steeds worden benut zoals dat in het ontwerp is uitgetekend."





Het stadsbestuur gaat het dossier ook opsplitsen in vier delen: ruwbouw en afwerking, verwarming en sanitair, elektriciteit en lift. "Op die manier kunnen aannemers inschrijven op specifieke onderdelen van de opdracht. Rond september kunnen kandidaten zich opnieuw aanmelden."





De stad hoopt dat de werken dan begin 2019 eindelijk kunnen starten.





Eind 2020 zou de bib dan terug naar de Warande kunnen verhuizen. (JVN)