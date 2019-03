HIVSET stoomt 17 Indiërs klaar als verpleegkundigen Jef Van Nooten

13 maart 2019

13u44 0 Turnhout Het HIVSET in Turnhout gaat het komende half jaar 17 Indische verpleegkundigen opleiden. Het traject omvat een combinatie van lessen, stages en maatschappelijk werk. Bedoeling is op deze manier het tekort aan verpleegkundigen – deels – weg te werken.

De 17 Indische verpleegkundigen zijn enkele dagen geleden gearriveerd in het HIVSET, een school voor verpleegkundigen. “De verpleegkundigen zijn afkomstig uit Kerala, een deelstaat in het uiterste zuidwesten van India. Zij zullen gedurende 6 maanden een intensief traject volgen”, klinkt het bij HIVSET. “De Indische studenten zullen begeleid worden door een professioneel team van vijf personen: twee verpleegkundigen, een stagementor, pedagoog en psycholoog.”

De Indische studenten beschikken over een minimum Nederlands taalniveau. Om over alle basiscompetenties van een verpleegkundige te beschikken, is een verdiepend taalprogramma nog een must. “Dat belooft een hele uitdaging, maar het HIVSET maakt zich sterk dat door de prima samenwerking met alle partners deze doelstelling zal slagen.”

De theoretische lessen zullen plaatsvinden in ZNA Joostens in Sint-Antonius Zoersel. HIVSET werkt al een paar jaar samen met ZNA Joostens. Het werkplekleren gebeurt vooral in settings van ouderenzorg in een aantal zorginstellingen van het Woonzorgcollectief Antwerpen. “Het uitgangspunt van dit project is om via intensieve samenwerking het huidige tekort van zorgverleners, in dit geval verpleegkundigen, een beetje op te vangen”, besluit Daniël Leeten van HIVSET. “Met dit programma willen we onze Indische studenten de competenties van een Belgische basisverpleegkundige eigen maken. Op die manier kunnen ze mits de verlenging van hun visum voor minimum drie jaar als verpleegkundigen in de regio tewerkgesteld worden. Dit project is het resultaat van een intensief overleg tussen verschillende organisaties die hierover dezelfde visie dragen en er 100% voor willen gaan.”