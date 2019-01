HIVSET krijgt Qfor Gold-onderscheiding Jef Van Nooten

21 januari 2019

Het Vormingscentrum HIVSET in Turnhout heeft de ‘Qfor GOLD-onderscheiding’ in de wacht gesleept. “Door deze prestigieuze onderscheiding maakt het Vormingscentrum deel uit van een community die kwaliteit en professionalisme hoog in het vaandel draagt”, klinkt het. “Qfor GOLD is de waardering voor alle medewerkers die de visie van het Vormingscentrum elke dag maximaal omzetten in de praktijk. Deze medewerkers zijn gedreven om geregeld hun expertise en professionaliteit te bevragen, verdiepen en efficiënter te maken. Het Qfor GOLD-logo is de ideale boost om te blijven investeren in de kwaliteit van de dienstverlening naar de klanten en om het steeds beter te doen.”