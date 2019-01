Herentals Fietst & Feest schrapt duatlon door organisatorische en financiële reden Kristof Baelus

15 januari 2019

13u28 0 Turnhout De organisatie van Herentals Fietst & Feest heeft beslist om geen duatlon meer te organiseren tijdens het evenement. Dit zowel om financiële als organisatorische reden.

“Bij de evaluatie van editie 2018 zagen we dat we financieel stevig in het rood zaten”, klinkt het bij de organisatie. “Er zijn ook onvoldoende vrijwilligers over om alles rond de kern van het evenement vlot rond te krijgen.”

Steeds minder vrijwilligers, strengere veiligheidsnormen en een complexere opbouw zorgen dat de organisatie kosten en manschappen gerichter moet gaan inzetten. Zonder aan de ziel van het evenement te raken beslisten ze om de duatlon niet meer te organiseren.

Ondertussen buigt de organisatie zicht volledig over de verdere uitwerking voor de editie van dit jaar.