Heren, Boeren en Snorren verbroederen 21 augustus 2018

02u37 0

Hoog bezoek onlangs in café De Penge en voor de kermis in Turnhout. De Heren van Turnhout verzamelden er immers samen met de Boeren van Turnhout maar hadden ook enkele speciale gasten op bezoek. Ze kregen de Antwerpse Snorrenclub op bezoek. Samen dronken ze een frisse pint in café De Penge om daarna af te zakken naar de foor op de Grote Markt.





(VTT)