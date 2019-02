Heraanleg Baron du Fourstraat weldra van start: straat maanden afgesloten voor verkeer Jef Van Nooten

25 februari 2019

10u24 0 Turnhout Het verkeer in de stadskern van Turnhout zal de komende weken en maanden heel wat hinder ondervinden. De Baron du Fourstraat is van 18 maart tot 12 juli afgesloten voor het verkeer. Ook deze week is er al hinder door werken in de straat.

In de Baron du Fourstraat in Turnhout wordt maandag 25 februari gestart met rioleringswerken. “Die duren in principe 2 tot 3 dagen. In die periode zal de straat afgesloten zijn tussen de Grote Markt en de Schoolstraat. Fietsers en voetgangers kunnen er nog wel langs”, klinkt het bij de politie.

In de tweede helft van deze week wordt een torenkraan gedemonteerd die gediend heeft voor de bouw van het Turnova-project in de Baron du Fourstraat. “Die werken zijn gepland op donderdag 28 februari en vrijdag 1 maart. Tijdens de afbraak van de torenkraan wordt de straat tussen het huisnummer 11 en de Schoolstraat volledig afgesloten, ook voor voetgangers en fietsers”, luidt het. “Fietsers kunnen omrijden via de Patersstraat, de Lindekensstraat en de Nijverheidsstraat. Diezelfde omleiding kunnen voetgangers volgen. Auto’s rijden om via de Patersstraat en de Steenweg op Oosthoven.”

De meest ingrijpende werken, en dus ook de langste periode van hinder, starten op maandag 18 maart. “Vanaf dan wordt een groot deel van de straat, tussen de Grote Markt en de Schoolstraat, definitief heraangelegd. Autoverkeer kan er vanaf dan tot en met vrijdag 12 juli niet langs, te voet of met de fiets moet dat normaal gezien wel lukken, al zal je als fietser wel even moeten afstappen en met de fiets aan de hand langs de werken moeten passeren.”