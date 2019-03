Harley Trapson en Profietsiat: slogans sporen aan om fiets juist te parkeren Jef Van Nooten

27 maart 2019

11u52 0 Turnhout De stad Turnhout heeft vijftig verschillende slogans aangebracht op de diefstalveilige fietsnietjes die geplaatst werden in het stadshart.

“De spreuken moeten mensen motiveren om met de fiets naar het centrum te komen èn hun fiets te parkeren op de speciaal daarvoor ingerichte fietsparkeerplaatsen”, zegt schepen voor Marc Boogers. ‘Harley Trapson’, ‘Profietsiat’ en ‘Schouderklopje voor jou’ zijn maar enkele van de vijftig verschillende slogans die op de fietsnietjes zijn geplakt. Het initiatief kadert in het fietsparkeerplan dat de stad heeft ontwikkeld om de fietsenchaos in de Gasthuisstraat aan te pakken. In de onmiddellijke omgeving van de winkelstraat werden 250 fietsnietjes geplaatst, samen goed voor het parkeren van 500 fietsen. “Aan elke grotere stalling hebben we ook een bord geplaatst met het logo dat we speciaal voor deze actie ontwierpen”, besluit Marc Boogers.