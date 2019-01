Hannes Anaf op weg naar Vlaams parlement: Turnhout moet wellicht op zoek naar nieuwe schepen Jef Van Nooten

11 januari 2019

12u55 0 Turnhout De kans is groot dat Turnhout op zoek moet naar een nieuwe schepen. Hannes Anaf (sp.a) zal voor zijn partij op de tweede plaats staan bij de Vlaamse verkiezingen. De weg naar het Vlaamse parlement ligt open, maar Anaf mag dat volgens de partijstatuten niet combineren met een schepenambt. “Maar ook vanuit Brussel kan ik veel betekenen voor Turnhout”, zegt Hannes.

Hannes Anaf haalde op 14 oktober 1.566 voorkeurstemmen in Turnhout. Daarmee maakte hij van sp.a de derde grootste partij in Turnhout. Dat lokale succes is ook de partijtop niet ontgaan. Sp.a beloont Hannes Anaf met een tweede plaats – achter Caroline Gennez – voor de Vlaamse verkiezingen in mei.

“Het goede resultaat in Turnhout en mijn mooie persoonlijke score zullen zeker mee gespeeld hebben in de beslissing”, vertelt Hannes Anaf. “We zitten in moeilijke tijden met de partij, maar in Turnhout hebben we bewezen dat je door hard te werken en een goede ploeg samen te stellen ook in moeilijke tijden vooruit kan gaan als socialist. Ik ben van plan me opnieuw 100% te smijten, zoals we dat in Turnhout gedaan hebben. Dan ben ik overtuigd dat we een goed resultaat neer kunnen zetten.”

Vijf jaar geleden sleepten de socialisten in de provincie Antwerpen vier zetels in de wacht voor het Vlaams parlement. Hannes Anaf gaat er van uit dat sp.a dat aantal opnieuw zal halen.

De kans is dus zeer reëel dat Hannes het vanop zijn tweede plaats tot in het Vlaams parlement schopt. “Laat ons eerst de verkiezingen afwachten, maar de ambitie is er”, blijft hij nuchter.

Als het zover komt, moet Turnhout enkele maanden na de start van de legislatuur al op zoek naar een nieuwe schepen. De partijstatuten van sp.a zeggen immers dat een zitje in een parlement niet gecombineerd kan worden met een functie van burgemeester of schepen.

“Ik sta volledig achter die sp.a-regel. Als ik nu zie wat er bij komt kijken om op een goede manier een schepenmandaat in te vullen: elke avond een vergadering, ook veel werk in weekends… Dat kan je niet combineren met je werk in het parlement”, aldus Anaf.

“Als ik na de verkiezingen in oktober burgemeester van Turnhout was geworden, zou ik wel burgemeester zijn gebleven. Dan zou ik voor Vlaanderen niet op een verkiesbare plaats zijn gaan staan.”

Om iets te realiseren in Turnhout, heb je een serieuze poot nodig in Brussel Hannes Anaf

Toch zal Hannes zijn kiezers en de andere inwoners van Turnhout niet aan hun lot over laten.

“Ik blijf sowieso in de gemeenteraad zetelen om de ploeg in Turnhout te ondersteunen. En het is ook belangrijk voor Turnhout om een stem in Brussel te hebben. De armoedecijfers in Turnhout blijven maar achteruit gaan. En zo zijn er nog problemen die je op lokaal niveau niet kan oplossen. Om iets te realiseren, heb je ook een serieuze poot nodig in Brussel. Dat heeft meegespeeld in mijn beslissing om voor het Vlaams parlement te gaan. Want ook daar kan ik dingen realiseren voor Turnhout en de ruimere regio. Ik ben ook heel blij dat Jan Bertels (sp.a’er uit Herentals, red.) op de tweede plaats staat voor het federaal parlement. Wij werken graag en goed samen. Het is positief dat sp.a Kempen wellicht in beide parlementen vertegenwoordigd zal zijn.”