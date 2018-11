Handelaars slaan handen in elkaar voor gratis thuisleveringen Jef Van Nooten

09 november 2018

14u50 0 Turnhout Negen handelaars uit Turnhout en Oud-Turnhout hebben de handen in elkaar geslagen om boodschappen van hun klanten gratis aan huis te leveren. Klanten kunnen producten van verscheidene handelaars samen laten leveren via Beedrop.be.

In heel Vlaanderen maken reeds 735 winkels gebruik van Beedrop.be om hun producten gratis bij klanten aan huis te leveren. Nu stappen ook negen handelaars uit Turnhout en Oud-Turnhout in het systeem: Keurslager Willekens, Keurslager Sempels, Prik & Tik Turnhout, Slagerij Ceursters-Daneels, Fruitbedrijf Wens-Machielsen, Kempisch Fruit, Domus Casei, Bakkerij Willems en Bakkerij Goris.

“De klant kan dag en nacht online bestellen. Met enkele kliks of schermaanrakingen kiest hij uit een zeer uitgebreide keuze van verse producten. De geplaatste bestellingen worden thuis geleverd en temperatuurgevoelige producten worden gekoeld afgeleverd”, klinkt het. “De klant betaalt online via Beedrop.be of aan de koerier. De prijzen zijn gegarandeerd dezelfde prijs als in de winkel en de levering is dus gratis voor de klant. De leveringen gebeuren tweemaal per week.”

De handelaars staan in voor de leverkosten, maar toch kunnen zij voordeel halen uit deze manier van werken. “Voor hen betekent dit niet alleen dat elkaars aanbod elkaar versterkt, maar ook dat zij de kosten voor de aanmaak van een webshop, de online klantenwerving, betaaltransacties en de leveringen met elkaar kunnen delen”, vertelt Stefan Van Overbeke, zaakvoerder Beedrop. “Beedrop maakt het voor grotere zowel als kleinere speciaalzaken, landbouwers, telers en producenten mogelijk om hun producten online te verkopen. Als we kijken naar de heel snelle evolutie in de sector, is het duidelijk: de toekomst is online, dus we zijn blij dat we op termijn het verschil kunnen maken voor vele gepassioneerde aanbieders.”