Group Joos koopt drukpers van Nationale Bank (maar drukt geen geld) 09 februari 2018

02u55 1 Turnhout Group Joos uit Turnhout heeft voor zijn drukkerij één van de persen van de Nationale Bank van België overgekocht. "We kunnen er alle beveiligde documenten mee drukken, alleen geld is geen optie", zegt Tom Vermeiren van Joos Print. Met de nieuwe pers kan de drukkerij nieuwe markten aanboren.

De Nationale Bank van België bouwt zijn drukactiviteiten af en doet daarom een aantal activa van de hand. Group Joos, met een drukkerij in Turnhout, is er in geslaagd een smalbaanrotatiepers aan te kopen. De nieuwe pers moet Joos Print in staat stellen om zijn veiligheidsdrukwerk naar een nog hoger niveau te tillen. "De pers kan een veelvoud aan veiligheidskenmerken aanbrengen op papier, zoals irisdruk en reliëfdruk. Bovendien kan met tal van veiligheidsinkten gedrukt worden. Documenten kunnen ook genummerd worden of uitgerust worden met een unieke QR- of barcode", zegt Tom Vermeiren van Joos Print. "We kunnen er eigenlijk alle beveiligde documenten mee drukken, alleen geld is geen optie."





Eén van de klanten van Joos Print die de aankoop van de nieuwe pers zal appreciëren is de KU Leuven. "Bij Joos Print drukken we alle diploma's voor de universiteit", zegt Roel Malfait van Joos Print. "Daarnaast kunnen we met de pers identiteitsdocumenten, rijbewijzen, cheques of allerhande certificaten drukken."





Dankzij de aankoop kan Joos Print ook nieuwe markten aanboren voor veiligheidsdrukwerk. De firma denkt daarbij ook aan andere landen dan België en Nederland. "Voor ons veiligheidsdrukwerk hebben wij het certificaat voor de productie van beveiligd drukwerk", zegt Roel Malfait. "Samen met de drukkerij van bpost, waar de postzegels worden gedrukt, zijn wij de enigen in België met dit certificaat. Dankzij deze investering is Joos Print in staat om ook succesvol te zijn op buitenlandse markten." (JVN)