Grote Markt wordt opnieuw schlagerparadijs 10.000 FANS VERWACHT VOOR GRATIS OPTREDEN CHRISTOFF & CO JEF VAN NOOTEN

04 mei 2018

02u30 1 Turnhout De organisatoren van de 'Nacht van de Gasthuisstraat' halen eind juni onder andere Christoff en Frans Bauer naar de Grote Markt. Ze hopen daarmee zeker 10.000 bezoekers te lokken. "Mensen betalen normaal veel geld voor die artiesten. Bij ons kan je ze gratis zien", zegt Willy Van Geirt.

Vzw De Nacht organiseerde in 2016 voor het eerst de 'Nacht van de Gasthuisstraat'. Toch beschouwt voorzitter Willy Van Geirt de editie van eind volgende maand, vrijdag 29 juni, pas als de tweede editie van het evenement. "Dit is de tweede grote uitgave. Twee jaar geleden was er een heel kleinschalig alternatief in de Gasthuisstraat zelf. Maar toen stond er maar 23 man voor het podium. Het werd een uitgeregende flop. Vorig jaar, toen het podium voor het eerst op de Grote Markt stond, werd wel een succes. Volgens de politie waren er toen 7.000 bezoekers. Dit jaar hopen we de kaap van 10.000 bezoekers te overschrijden." Het evenement begint met een optreden van de Ghost Rockers om 18 uur. Nadien krijgen een paar Turnhoutse artiesten het podium ter beschikking. Daarna volgen Christoff met orkest, Get Ready en Frans Bauer. "Het zijn enkele grote namen waar mensen vaak veel geld voor over hebben, maar in Turnhout kan je ze gratis aan het werk zien", zegt Willy Van Geirt.





70.000 flyers

Met het evenement hoopt vzw De Nacht om de Gasthuisstraat positief in de kijker te stellen en zo de leegstand in de winkelstraat terug te dringen. Toch zijn er slechts drie handelaars uit de Gasthuisstraat die het muziekevenement financieel mee ondersteunen: Van Haren, Deville en Oil&Vinegar. "Andere winkeliers uit de Gasthuisstraat moeten we soms zelfs overtuigen om een affiche op te hangen. Dat is jammer, want we nemen dit initiatief vooral om de economie in de binnenstad te ondersteunen", zegt Willy Van Geirt. "Voor de Nacht van de Gasthuisstraat verdelen we 70.000 flyers in de Kempen, 1.000 affiches en zes spandoeken. De digitale affiche op Facebook werd in een mum van tijd al duizend keer gedeeld. Als iedereen die de affiche deelde honderd vrienden heeft, is de digitale affiche al door 100.000 mensen gezien. Qua naambekendheid voor de Gasthuisstraat is dit evenement dus heel belangrijk. We verwachten bovendien dat veel bezoekers die dag al eerder naar Turnhout zullen afzakken. Zo pikken ook de handelaars en horeca hun graantje mee."





De verscheidene initiatieven die de voorbije jaren werden genomen in het belang van de Gasthuisstraat hebben alvast hun vruchten afgeworpen. "We hebben de leegloop tegengehouden, en zijn zelfs enkele panden aan het invullen", zegt Willy Van Geirt die niet alleen voorzitter is van vzw De Nacht, maar ook van de handelaarsvereniging van de Gasthuisstraat. "Nu staan er nog maar enkele panden leeg. Die zullen weldra nog verfraaid worden met belettering."