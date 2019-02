Groen Turnhout steekt pendelaars hart onder de riem Jef Van Nooten

14 februari 2019

Groen Turnhout trok donderdagochtend naar het station in Turnhout. Met de actie ‘Valentrein’ kregen alle pendelaars een hart onder de riem gestoken. “De cijfers van zowel De Lijn als de NMBS zakken naar een dieptepunt”, zegt Greet Oris, voorzitter van Groen Turnhout. “Ook vanuit Turnhout moeten de pendelaars naar Antwerpen of Brussel wekelijks meerdere keren vaststellen dat ze niet op tijd op hun werk of school geraken, of dat ze moeten rechtstaan wegens te weinig plaats op de trein. Dat is enorm demotiverend en daarom willen we de pendelaars oprecht bedanken die dat toch dagelijks doen.”